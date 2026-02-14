Vêprée Dansée – Fest-deiz, Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes, Rennes

Vêprée Dansée – Fest-deiz Mardi 3 mars, 14h00 Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Chaque premier mardi du mois à partir de 14h entre octobre et juin, venez danser à la Vêprée du Cercle Celtique de Rennes. La scène est également ouverte à tout·e musicien·ne ou chanteur·euse désireux·euse de participer à l’animation de ces fest-deiz. Pour cela, contactez Nicolas Palaric par mail : nicolas3556palaric@gmail.com

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « nicolas3556palaric@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:nicolas3556palaric@gmail.com »}]

