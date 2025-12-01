Vêpres à La Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Vêpres à La Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray vendredi 12 décembre 2025.
Vêpres à La Basilique
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-12-12 17:30:00
2025-12-12
Sainte-Anne d’Auray s’illumine !
Participation musicale des Terminales de l’Ensemble Vocal.
Gilles Gérard Direction
Michel Jézo Orgue .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
