Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vêpres à La Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Vêpres à La Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray vendredi 19 décembre 2025.

Vêpres à La Basilique

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Avec la participation musicale des élèves de l’École de chantres (professeur Jérôme Desprez), et Véronique Le
Guen à l’orgue.   .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vêpres à La Basilique Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon