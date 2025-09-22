VÊPRES CHANTÉES PAR LES ENFANTS ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE Chapelle Notre-Dame Précigné

VÊPRES CHANTÉES PAR LES ENFANTS ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE Chapelle Notre-Dame Précigné lundi 22 septembre 2025.

VÊPRES CHANTÉES PAR LES ENFANTS ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE

Chapelle Notre-Dame 12 rue du Chanoine Calendini Précigné Sarthe

Nous sommes particulièrement au service de la liturgie par le chant quotidien des Vêpres, tous les jours de l’année scolaire, du lundi au jeudi.

Les vêpres sont chantées chaque jour par un chœur différent

Lundi : chœur à voix égales (garçons n’ayant pas encore mué)

Mardi : chœur à voix graves (garçons ayant mué)

Mercredi : chœur à voix mixtes (l’un des deux chœurs de l’Académie)

Jeudi : chœur à voix mixtes (l’un des deux chœurs de l’Académie) .

English :

We are especially at the service of the liturgy through the daily singing of Vespers, every day of the school year, from Monday to Thursday.

German :

Wir stehen besonders im Dienst der Liturgie durch den täglichen Gesang der Vesper an jedem Tag des Schuljahres, von Montag bis Donnerstag.

Italiano :

Siamo particolarmente al servizio della liturgia attraverso il canto quotidiano dei Vespri, ogni giorno dell’anno scolastico, dal lunedì al giovedì.

Espanol :

Estamos particularmente al servicio de la liturgia mediante el canto diario de las Vísperas, todos los días del año escolar, de lunes a jueves.

