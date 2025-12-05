Vêpres et Sonnailles Saint-Aquilin
Vêpres et Sonnailles Saint-Aquilin dimanche 21 décembre 2025.
Vêpres et Sonnailles
Eglise Saint-Aquilin Dordogne
– 19h Adoration, Vêpres solennelles avec la communauté des chanoines
– 20h-20h15, en l’église sonnailles
Paroisse St Pierre St Paul 05 53 54 11 66
– 20h-20h15, en l’église petits et grands, habitants du village ou curieux, sont invités à expérimenter la sonnerie des cloches à l’ancienne, pour faire perdurer la tradition des sonnailles annonçant Noël !
Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66
English :
– 7pm: Adoration, solemn vespers with the community of canons
– 8pm-8.15pm, in the church: ringing of bells
Parish St Pierre St Paul 05 53 54 11 66
