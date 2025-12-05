Vêpres et Sonnailles Saint-Aquilin

Vêpres et Sonnailles

Eglise Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

– 19h Adoration, Vêpres solennelles avec la communauté des chanoines

– 20h-20h15, en l’église petits et grands, habitants du village ou curieux, sont invités à expérimenter la sonnerie des cloches à l’ancienne, pour faire perdurer la tradition des sonnailles annonçant Noël !

Paroisse St Pierre St Paul 05 53 54 11 66 .

Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English :

– 7pm: Adoration, solemn vespers with the community of canons

– 8pm-8.15pm, in the church: ringing of bells

Parish St Pierre St Paul 05 53 54 11 66

