Verano en Bahia: soirée SBK Prayssac

jeudi 21 août 2025

Verano en Bahia: soirée SBK

50 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : 17 EUR

2025-08-21 22:00:00

2025-08-21 23:59:00

2025-08-21

Elle est là la soirée d’été chez notre hôte Luis au restaurant Le Bahia à Prayssac 46 !

El Calvo sera aux manettes pour vous faire danser.

Pour l’occasion Luis nous concocte des moules frites et dessert pour 17€ sur réservation au 06 83 89 70 21 / 05 65 22 47 12

50 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 47 12

English :

It’s summer evening at our host Luis’ restaurant Le Bahia in Prayssac 46!

El Calvo will be on hand to get you dancing.

For the occasion, Luis is cooking up moules frites and dessert for 17? on reservation at 06 83 89 70 21 / 05 65 22 47 12

German :

Sie ist da, die Sommerparty bei unserem Gastgeber Luis im Restaurant Le Bahia in Prayssac 46!

El Calvo wird an den Reglern stehen und Sie zum Tanzen bringen.

Zu diesem Anlass serviert Luis Muscheln mit Pommes frites und Dessert für 17 Euro (Reservierung unter 06 83 89 70 21 / 05 65 22 47 12)

Italiano :

La serata estiva è arrivata con il nostro ospite Luis al ristorante Le Bahia di Prayssac 46!

El Calvo sarà a disposizione per farvi ballare.

Per l’occasione, Luis cucinerà cozze e patatine fritte e dessert per 17? su prenotazione allo 06 83 89 70 21 / 05 65 22 47 12

Espanol :

¡Llega la noche de verano con nuestro anfitrión Luis en el restaurante Le Bahia de Prayssac 46!

El Calvo estará a tu disposición para hacerte bailar.

Para la ocasión, Luis prepara mejillones con patatas fritas y postre para 17? previa reserva en el 06 83 89 70 21 / 05 65 22 47 12

