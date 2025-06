VERANO FLAMENCO Montpellier 5 juillet 2025 07:00

Hérault

VERANO FLAMENCO 3 Rue d’Oran Montpellier Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Un weekend d’art Flamenco concocté par Flamenco Puro à Montpellier, où la Danse, la Guitare, le Chant, le Compás et las Palmas se réunissent pour faire vibrer nos sens et nos corps!

Nos ateliers sont ouverts à tout public aimant le flamenco d’aujourd’hui. T’auras le choix de t’initier, de découvrir des nouvelles méthodes pour développer des bases solides, de trouver des réponses à tes questions, d’approfondir ta technique, ton apprentissage et de te faire plaisir à interpréter avec émotion dans ce cercle d’énergie créé par le chant, la guitare et la danse, avec les artistes de la compagnie Miracielo.

Quand samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025

Qui On profitera du talent, de l’énergie flamenca et de la super qualité pédagogique de Maël Goldwasser à la Guitare, Tatiana Ganoza à la Danse et Mariano Zamora au Chant

Voici le programme de ce weekend de véritable plaisir et partage :

● Atelier Guitare 9h30-11h30 Tangos et Bulerias (tous niveaux).

Technique et harmonie, rythmique, théorie et pratique pour l’accompagnement à la danse et au chant (possibilité d’assister au cours de danse et de chant).

● Atelier Chant 12h-14h Tangos et Bulerias (tous niveaux).

Technique vocale flamenca, rythmique (compréhension du compas et de l’accompagnement aux palmas), apprentissage des mélodies traditionnelles, théorie et pratique des clés de communication entre chant, guitare et danse (possibilité d’assister au cours de guitare et de

danse).

● Atelier Danse Flamenco Débutant-Initiation 14h-15h30 por tangos de Granada.

Les bases de la rythmique (compréhension du compas et de l’accompagnement aux palmas), de la technique corporelle, de la gestuelle, théorie et culture flamenca.

● Atelier por Bulerias (Bailar al cante pour pratiquant.es) 16h-18h.

Montage de plusieurs letras por buleria, technique et matériel chorégraphique, étude de son structure, apprendre à écouter la guitare et le chant et à interpréter la buleria selon les clés de communication entre chant, guitare et danse.

● Atelier Initiation et découverte de la danse Flamindi (Flamenco pieds nus) :

18h15 -19h45.

Inspirée par les racines communes du flamenco, des danses gitanes d’Inde et des danses méditerranéennes, Tatiana Ganoza a développé un concept unique le flamindi.

Atelier Guitare et Atelier Chant Studio A’part, 3 rue d’Oran , 34000 Montpellier

Ateliers Danse Nossetssik Studio, 13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes, 34000 Montpellier

*Studios climatisés, sécurisés, accueillants et d’accès facile en centre ville

Sur inscription

L’adhésion annuelle est offerte avec votre inscription avant le 30 juin 2025.

Elle est valable pendant une année jusqu’à la date anniversaire, ce droit d’entrée est indispensable pour participer à tout événement ou activité organisé par notre association. .

3 Rue d’Oran

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35

English :

A weekend of Flamenco art concocted by Flamenco Puro in Montpellier, where Dance, Guitar, Song, Compás and Las Palmas come together to thrill our senses and our bodies!

German :

Ein Wochenende voller Flamenco-Kunst, zusammengestellt von Flamenco Puro in Montpellier, wo Tanz, Gitarre, Gesang, Compás und Palmas zusammenkommen, um unsere Sinne und Körper in Schwingung zu versetzen!

Italiano :

Un fine settimana di arte flamenca ideato dal Flamenco Puro di Montpellier, in cui Danza, Chitarra, Canzone, Compás e Las Palmas si uniscono per emozionare i nostri sensi e i nostri corpi!

Espanol :

¡Un fin de semana de arte flamenco ideado por Flamenco Puro en Montpellier, donde Baile, Guitarra, Cante, Compás y Las Palmas se unen para emocionar nuestros sentidos y nuestros cuerpos!

