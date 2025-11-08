VERB Carcassonne
VERB Carcassonne samedi 8 novembre 2025.
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
2025-11-08
De toutes les formations instrumentales qui ont jalonné l’histoire du jazz, le trio avec piano, contrebasse et batterie, dont l’actualité ne cesse de s’enrichir de nouvelles propositions venues des quatre coins du monde, est sans conteste l’une des plus passionnantes et fécondes.
Dans cette configuration à l’équilibre parfait, qui permet toutes les expérimentations et mélanges de genres, les trois membres de Verb le pianiste Noam Duboille, le bassiste Charles Thuillier et le batteur Garcia Etoa Ottou –, lauréats de l’édition 2023 du tremplin ReZZo Jazz à Vienne, sont parvenus à trouver leur propre voie. Entre familiarité et originalité, mettant la mélodie au centre de leur propos sans jamais sacrifier l’interaction et l’improvisation, Verb se hisse au niveau des meilleurs trios actuels accessibles, exigeants et ouverts d’esprit.
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org
English :
Of all the instrumental formations that have marked the history of jazz, the trio with piano, double bass and drums is without doubt one of the most exciting and fertile.
The three members of Verb pianist Noam Duboille, bassist Charles Thuillier and drummer Garcia Etoa Ottou, winners of the 2023 edition of the ReZZo Jazz à Vienne springboard have managed to find their own way in this perfectly balanced configuration, which allows for all kinds of experimentation and blending of genres. Between familiarity and originality, putting melody at the heart of their approach without ever sacrificing interaction and improvisation, Verb has risen to the level of today?s best trios: accessible, demanding and open-minded.
German :
Von allen Instrumentalbesetzungen, die es in der Geschichte des Jazz gegeben hat, ist das Trio mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug, das immer wieder mit neuen Vorschlägen aus aller Welt bereichert wird, zweifellos eine der aufregendsten und fruchtbarsten.
In dieser Konfiguration mit perfektem Gleichgewicht, die alle Experimente und Genremischungen zulässt, ist es den drei Mitgliedern von Verb dem Pianisten Noam Duboille, dem Bassisten Charles Thuillier und dem Schlagzeuger Garcia Etoa Ottou -, den Preisträgern der Ausgabe 2023 des Sprungbretts ReZZo Jazz à Vienne, gelungen, ihren eigenen Weg zu finden. Zwischen Vertrautheit und Originalität, die Melodie in den Mittelpunkt stellend, ohne jemals die Interaktion und Improvisation zu opfern, steigt Verb auf das Niveau der besten Trios unserer Zeit: zugänglich, anspruchsvoll und aufgeschlossen.
Italiano :
Di tutte le formazioni strumentali che hanno segnato la storia del jazz, il trio con pianoforte, contrabbasso e batteria è senza dubbio una delle più stimolanti e fruttuose, con nuove proposte da tutto il mondo.
I tre membri dei Verb il pianista Noam Duboille, il contrabbassista Charles Thuillier e il batterista Garcia Etoa Ottou che hanno vinto il concorso per il trampolino di lancio del ReZZo Jazz à Vienne 2023, hanno trovato la loro strada in questa configurazione perfettamente equilibrata, che permette loro di sperimentare e mescolare i generi. A metà strada tra familiarità e originalità, ponendo la melodia al centro del loro approccio senza mai sacrificare l’interazione e l’improvvisazione, i Verb si collocano tra i migliori trii in circolazione: accessibili, esigenti e aperti.
Espanol :
De todas las formaciones instrumentales que han marcado la historia del jazz, el trío con piano, contrabajo y batería es sin duda una de las más apasionantes y fructíferas, a la que se suman constantemente nuevas propuestas procedentes de los cuatro puntos cardinales.
Los tres miembros de Verb -el pianista Noam Duboille, el contrabajista Charles Thuillier y el batería Garcia Etoa Ottou-, ganadores del concurso trampolín ReZZo Jazz à Vienne 2023, han encontrado su propio camino en esta configuración perfectamente equilibrada, que les permite experimentar y mezclar géneros. A medio camino entre la familiaridad y la originalidad, poniendo la melodía en el centro de su enfoque sin sacrificar nunca la interacción y la improvisación, Verb está a la altura de los mejores tríos del momento: accesibles, exigentes y abiertos de mente.
