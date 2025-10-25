Verb et Fabien Sevilla Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Verb et Fabien Sevilla Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc samedi 25 octobre 2025.

Verb et Fabien Sevilla

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre du festival Jazz ContreBand

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

As part of the Jazz ContreBand festival

German :

Im Rahmen des Festivals Jazz ContreBand

Italiano :

Nell’ambito del festival Jazz ContreBand

Espanol :

En el marco del festival Jazz ContreBand

L’événement Verb et Fabien Sevilla Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc