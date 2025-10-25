Verb et Fabien Sevilla Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-10-25 20:30:00
Dans le cadre du festival Jazz ContreBand
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
As part of the Jazz ContreBand festival
German :
Im Rahmen des Festivals Jazz ContreBand
Italiano :
Nell’ambito del festival Jazz ContreBand
Espanol :
En el marco del festival Jazz ContreBand
