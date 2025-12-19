Vercors Z’Emerveilles La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors
Vercors Z’Emerveilles La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors vendredi 1 mai 2026.
Vercors Z’Emerveilles
La Grange Ouverte 7 place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
2026-05-01 2026-05-10
Exposition et projections photos nature et sorties nature Vercors Z’Emerveilles.
La Grange Ouverte 7 place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 15 45 43 hervemichel.schneider@gmail.com
English :
Exhibition and projections of nature photos and nature outings: Vercors Z’Emerveilles.
