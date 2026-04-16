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VERDICT UN PROCÈS IMPROVISÉ Le Laurette Théâtre Paris

VERDICT UN PROCÈS IMPROVISÉ Le Laurette Théâtre Paris

VERDICT UN PROCÈS IMPROVISÉ Le Laurette Théâtre Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Le Laurette Théâtre

Adresse : 36, Rue Bichat

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 21:00

VERDICT UN PROCÈS IMPROVISÉ Début : 2026-04-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75

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