Verdon des Collines 26è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains mardi 11 novembre 2025.

Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Verdon des Collines, c’est l’événement sportif de novembre !

Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 01 08 verdondescollines@gmail.com

English :

Verdon des Collines is the sporting event of November!

German :

Verdon des Collines ist das Sportereignis im November!

Italiano :

Il Verdon des Collines è l’evento sportivo di novembre!

Espanol :

El Verdon des Collines es el evento deportivo de noviembre

