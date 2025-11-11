Verdon des Collines 26è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains
Verdon des Collines 26è édition Centre de Congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains mardi 11 novembre 2025.
Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Verdon des Collines, c’est l’événement sportif de novembre !
Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 01 08 verdondescollines@gmail.com
English :
Verdon des Collines is the sporting event of November!
German :
Verdon des Collines ist das Sportereignis im November!
Italiano :
Il Verdon des Collines è l’evento sportivo di novembre!
Espanol :
El Verdon des Collines es el evento deportivo de noviembre
