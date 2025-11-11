Verdon des Collines Randonnée VTT et pédestre Centre des congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains

Centre des congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-11-11 08:00:00

fin : 2025-11-11 15:00:00

2025-11-11

Randonnée VTT et pédestre

Découvrez les collines du bas verdon et du plateau de Valensole à travers des parcours en trèfles créez votre distance.

Centre des congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 67 12 97 teamgreouxbike@yahoo.fr

English :

Mountain biking and hiking:

Discover the hills of the Lower Verdon and Valensole Plateau on cloverleaf trails: create your own distance.

German :

Mountainbike- und Wandertouren

Entdecken Sie die Hügel des Bas Verdon und des Plateau de Valensole auf kleeblattförmigen Strecken: Stellen Sie sich Ihre eigene Distanz zusammen.

Italiano :

Mountain bike e passeggiate:

Scoprite le colline del Basso Verdon e l’altopiano di Valensole su percorsi a quadrifoglio: create la vostra distanza.

Espanol :

Bicicleta de montaña y senderismo:

Descubra las colinas del Bajo Verdon y la meseta de Valensole por senderos en forma de trébol: cree su propia distancia.

L’événement Verdon des Collines Randonnée VTT et pédestre Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque