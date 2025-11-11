Verdon des Collines Randonnée VTT et pédestre Centre des congrès l’Etoile Gréoux-les-Bains
Centre des congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-11-11 08:00:00
fin : 2025-11-11 15:00:00
2025-11-11
Randonnée VTT et pédestre
Découvrez les collines du bas verdon et du plateau de Valensole à travers des parcours en trèfles créez votre distance.
Centre des congrès l’Etoile 8 avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 67 12 97 teamgreouxbike@yahoo.fr
English :
Mountain biking and hiking:
Discover the hills of the Lower Verdon and Valensole Plateau on cloverleaf trails: create your own distance.
German :
Mountainbike- und Wandertouren
Entdecken Sie die Hügel des Bas Verdon und des Plateau de Valensole auf kleeblattförmigen Strecken: Stellen Sie sich Ihre eigene Distanz zusammen.
Italiano :
Mountain bike e passeggiate:
Scoprite le colline del Basso Verdon e l’altopiano di Valensole su percorsi a quadrifoglio: create la vostra distanza.
Espanol :
Bicicleta de montaña y senderismo:
Descubra las colinas del Bajo Verdon y la meseta de Valensole por senderos en forma de trébol: cree su propia distancia.
