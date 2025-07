Verdot en fête 10éme édition Conne-de-Labarde

Rendez-vous les 26 et 27 Juillet pour célébrer comme il se doit l’événement incontournable de l’été au Vignoble des Verdots.

Au programme:

dégustations et visites gratuites.

Animations pour petite et grands autour des vignes et du raisin.

Une grande soirée le 26 Juillet, animée par un DJ, qui se terminera en beauté avec un feu d’artifice magique.

Venez partager ce moment festif et convivial au cœur de notre domaine.

Entrée libre on vous attend nombreux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Verdot Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31

