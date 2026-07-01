UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Conne-de-Labarde

Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

samedi 25 juillet 2026 · Conne-de-Labarde

Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
425 Impasse des Verdots
Ville
24560 Conne-de-Labarde
Département
Dordogne
Tarif

Conne-de-Labarde

Verdots en Fête | Vignoble des Verdots

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le plus grand événement annuel du Domaine des Verdots revient cette année avec la nouvelle édition de Verdots en Fête !

À partir de 19h, cette soirée proposera

Musique live
Food truck
Restauration sur place
Bar à vin
Feu d’artifice

Réservation conseillée par téléphone ou par mail.   .

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31  contact@verdots.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Verdots en Fête | Vignoble des Verdots

L’événement Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Conne-de-Labarde (Dordogne)