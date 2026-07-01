Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
samedi 25 juillet 2026 · Conne-de-Labarde
Informations pratiques
Conne-de-Labarde
Verdots en Fête | Vignoble des Verdots
425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le plus grand événement annuel du Domaine des Verdots revient cette année avec la nouvelle édition de Verdots en Fête !
À partir de 19h, cette soirée proposera
Musique live
Food truck
Restauration sur place
Bar à vin
Feu d’artifice
Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
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English : Verdots en Fête | Vignoble des Verdots
L’événement Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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