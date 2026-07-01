Informations pratiques

Conne-de-Labarde

Verdots en Fête | Vignoble des Verdots

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le plus grand événement annuel du Domaine des Verdots revient cette année avec la nouvelle édition de Verdots en Fête !

À partir de 19h, cette soirée proposera

Musique live

Food truck

Restauration sur place

Bar à vin

Feu d’artifice

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

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English : Verdots en Fête | Vignoble des Verdots

L’événement Verdots en Fête | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides