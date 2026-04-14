verger de Dobšinský, Dobšinského sad, Žilina

verger de Dobšinský Dimanche 7 juin, 10h00 Dobšinského sad okres Žilina

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Dobšinského Sad est un verger-parc urbain moderne situé dans un quartier résidentiel de Žilina, conçu pour dynamiser la vie communautaire et réintroduire la culture fruitière en ville. Il a été créé en transformant une aire de jeux en béton dégradée de 2 000 m² en un espace vert, aménagé en plusieurs phases entre 2016 et 2018, comprenant infrastructures, allées et aménagements pédagogiques. Aujourd’hui, il sert à la fois de lieu de loisirs et d’apprentissage, entretenu grâce à la collaboration de bénévoles et de la municipalité.

Dobšinského sad Dobšinského, 010 08 Žilina-Vlčince Žilina 010 08 Celulózka okres Žilina Région de Žilina Dobšinského Sad est un verger-parc urbain moderne situé dans une zone résidentielle de Žilina, conçu pour soutenir la vie communautaire et ramener la culture des fruits dans la ville. Il a été créé en transformant un terrain de jeu en béton endommagé de 2 000 m2 en espace vert, développé en plusieurs étapes entre 2016 et 2018, y compris des infrastructures, des chemins et des dispositifs éducatifs. Aujourd’hui, il sert à la fois d’espace de loisirs et d’apprentissage, entretenu grâce à la coopération entre les bénévoles et la ville.

Dobšinského Sad est un verger-parc urbain moderne situé dans un quartier résidentiel de Žilina, conçu pour dynamiser la vie communautaire et réintroduire la culture fruitière en ville. Il a été créé…

© Dobšinský orchard