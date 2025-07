Verger des Croqueurs de Pommes Verger des Croqueurs de Pommes Saint-Hymetière-sur-Valouse

Au Frêne Saint-Hymetière-sur-Valouse Jura

Gratuit

Début : 2025-07-05 09:30:00

fin : 2025-08-02 11:30:00

Dates : 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23

Diverses animation au verger des Croqueurs de pommes tous les samedis du 6 juillet au 24 août de 9h30 à 11h30

Visite guidée du verger, de la pépinière et des installations

Découverte des variétés anciennes de pommes, poires, cerises et autres fruits

Conseils pour entretenir les arbres fruitiers et la conservation des fruits

Librairie Croqueurs

Dégustation et vente de jus de pommes

Rencontre avec les bénévoles

L’entrée est libre et ouverte à tous. .

Verger des Croqueurs de Pommes Au Frêne Saint-Hymetière-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 40 65 46 croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr

