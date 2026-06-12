Verger des Croqueurs de Pommes Verger des Croqueurs de Pommes Saint-Hymetière-sur-Valouse
Verger des Croqueurs de Pommes Verger des Croqueurs de Pommes Saint-Hymetière-sur-Valouse samedi 4 juillet 2026.
Saint-Hymetière-sur-Valouse
Verger des Croqueurs de Pommes
Verger des Croqueurs de Pommes Au Frêne Saint-Hymetière-sur-Valouse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Les Croqueurs de pommes ouvrirons leurs portes tous les samedis du 4 juillet au 22 août de 9h30 à 11h30
Visite guidée du verger, de la pépinière et des installations
Découverte des variétés anciennes de pommes, poires, cerises et autres fruits
Conseils pour entretenir les arbres fruitiers et la conservation des fruits
Librairie Croqueurs
Dégustation de jus de pommes
Rencontre avec les bénévoles
L’entrée est libre et ouverte à tous. .
Verger des Croqueurs de Pommes Au Frêne Saint-Hymetière-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 40 65 46 croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr
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English : Verger des Croqueurs de Pommes
L’événement Verger des Croqueurs de Pommes Saint-Hymetière-sur-Valouse a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE