Informations pratiques

Gresswiller

Verger en Fête

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L’association des producteurs de fruits de Gresswiller vous convie à son exposition de produits du verger et du jardin. Des stands de jus de pommes, miel, nichoirs, scies et pressoir.

Vous pourrez découvrir de nombreuses aniamtions : atelier de confirtures, atelier distillation, compost, fabrication de jus de pommes ou encore visite du verger école. L’occasion d’échanger avec une équipe de passionnés.

Pour les gourmands, repas du midi sur réservation (auprès de M. Metzger au 06 79 33 54 16 ou par mail à martin.metzger@free.fr) : quiches diverses, crudités, crêpe et café. Une petite restauration est disponible. .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 33 54 16 martin.metzger@free.fr

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English :

L’événement Verger en Fête Gresswiller a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig