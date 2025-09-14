Verger en fête Seltz
Verger en fête Seltz dimanche 14 septembre 2025.
Verger en fête
route du Rhin Seltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Rendez-vous au Verger École pour une exposition fruitière en plein air, visite guidée du verger école, commande d’arbre fruitier. Repas de midi sur réservation. .
route du Rhin Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 13 60 29
English :
Meet at the Orchard School for an open-air fruit show, Lunch on reservation.
German :
Treffpunkt im Verger École für eine Obstausstellung im Freien, Mittagessen auf Vorbestellung.
Italiano :
Ritrovo presso la Scuola del Frutteto per una mostra di frutta all’aperto. Pranzo su prenotazione.
Espanol :
Encuentro en la Escuela de la Huerta para asistir a una exposición de frutas al aire libre. Almuerzo disponible previa reserva.
L’événement Verger en fête Seltz a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg