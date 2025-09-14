Verger en fête Seltz

Verger en fête Seltz dimanche 14 septembre 2025.

Verger en fête

route du Rhin Seltz Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Rendez-vous au Verger École pour une exposition fruitière en plein air, visite guidée du verger école, commande d’arbre fruitier. Repas de midi sur réservation. .

route du Rhin Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 13 60 29

English :

Meet at the Orchard School for an open-air fruit show, Lunch on reservation.

German :

Treffpunkt im Verger École für eine Obstausstellung im Freien, Mittagessen auf Vorbestellung.

Italiano :

Ritrovo presso la Scuola del Frutteto per una mostra di frutta all’aperto. Pranzo su prenotazione.

Espanol :

Encuentro en la Escuela de la Huerta para asistir a una exposición de frutas al aire libre. Almuerzo disponible previa reserva.

