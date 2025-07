Verger Ouvert Vergers Daguzan Troncens

Verger Ouvert Vergers Daguzan Troncens samedi 27 septembre 2025.

Verger Ouvert

Vergers Daguzan TRONCENS Troncens Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Dates

Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 17h

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h30 à 12h30

Un week-end en pleine nature pour découvrir les vergers écoresponsables !

Le producteur de pommes certifié « Vergers écoresponsables » vous ouvre les portes de son domaine pour une immersion dans l’univers de la pomme.

Au programme

Visite pédagogique du verger commentée par le producteur

Libre cueillette et vente de pommes

Fresque du verger

Jeux pour les enfants

Tour en calèche

Animation musicale avec bandas

️ Marché de producteurs locaux

️ Food truck et dégustation de produits

Une occasion unique de

Comprendre les méthodes de production écoresponsables

‍ ‍ ‍ Profiter d’une sortie familiale en pleine nature

Participer à une opération nationale Rencontre avec les pomiculteurs de la région

À propos de l’événement

Cet événement s’inscrit dans la 15ᵉ édition nationale des « Vergers Ouverts », coordonnée par l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP), qui regroupe près de 1 900 producteurs engagés dans la qualité et le respect de l’environnement.

.

Vergers Daguzan TRONCENS Troncens 32230 Gers Occitanie +33 7 60 82 38 05

English :

Dates

Saturday, September 27, 2025 from 9:30 am to 5 pm

Sunday, September 28, 2025 from 9:30am to 12:30pm

A weekend in the heart of nature to discover eco-responsible orchards!

The « Vergers écoresponsables » certified apple producer opens the doors of his estate to you for an immersion in the world of apples.

On the program:

? Educational tour of the orchard with commentary by the producer

? Free picking and sale of apples

? Fresco of the orchard

? Games for children

? Carriage ride

? Musical entertainment with bandas

?? Local producers’ market

?? Food truck and product tasting

A unique opportunity to

? Understand eco-responsible production methods

??????? Enjoy a family outing in the heart of nature

?? Take part in a national operation: Meet local apple growers

About the event

This event is part of the 15? national edition of « Vergers Ouverts », coordinated by the Association Nationale Pommes Poires (ANPP), which brings together nearly 1,900 producers committed to quality and respect for the environment.

German :

Daten:

Samstag, 27. September 2025 von 9:30 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 28. September 2025 von 9:30 bis 12:30 Uhr

Ein Wochenende inmitten der Natur, um die ökologisch verantwortungsvollen Obstgärten zu entdecken!

Der Apfelbauer mit dem Zertifikat « Ökologisch verantwortungsvolle Obstgärten » öffnet Ihnen die Türen seines Anwesens, um in die Welt des Apfels einzutauchen.

Auf dem Programm stehen:

? Pädagogischer Rundgang durch den Obstgarten mit Erläuterungen des Erzeugers

? Freies Pflücken und Verkauf von Äpfeln?

? Fresko des Obstgartens

? Spiele für Kinder

? Fahrt mit der Kutsche

? Musikalische Unterhaltung mit Bandas?

?? Markt mit lokalen Erzeugern ?

?? Foodtruck und Verkostung von Produkten

Eine einzigartige Gelegenheit, um

? Die umweltfreundlichen Produktionsmethoden zu verstehen

??????? Einen Familienausflug in die Natur genießen

?? Teilnahme an einer nationalen Aktion: Treffen mit Apfelbauern aus der Region

Über die Veranstaltung

Diese Veranstaltung ist Teil der 15. landesweiten Aktion « Offene Obstgärten », die von der Association Nationale Pommes Poires (ANPP) koordiniert wird, der rund 1 900 Erzeuger angehören, die sich für Qualität und Umweltschutz einsetzen.

Italiano :

Date

Sabato 27 settembre 2025 dalle 9.30 alle 17.00

Domenica 28 settembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30

Un weekend nel cuore della natura per scoprire i frutteti eco-responsabili!

Il melicoltore certificato « Vergers écoresponsables » vi aprirà le porte della sua tenuta per un’immersione nel mondo delle mele.

In programma:

? Visita didattica del frutteto con commento del produttore

? Raccolta e vendita gratuita di mele

? Affresco del frutteto

? Giochi per bambini

? Giro in carrozza

? Intrattenimento musicale con bandas

?? Mercato dei produttori locali

?? Food truck e degustazione di prodotti

Un’occasione unica per

? Capire i metodi di produzione eco-responsabili

??????? Godersi una gita in famiglia all’aria aperta

?? Partecipare a un evento nazionale: incontrare i produttori di mele locali

Informazioni sull’evento

Questo evento fa parte della manifestazione nazionale « Vergers Ouverts », coordinata dall’Association Nationale Pommes Poires (ANPP), che riunisce quasi 1.900 produttori impegnati nella qualità e nel rispetto dell’ambiente.

Espanol :

Fechas

Sábado 27 de septiembre de 2025 de 9h30 a 17h00

Domingo 28 de septiembre de 2025 de 9h30 a 12h30

¡Un fin de semana en plena naturaleza para descubrir los huertos eco-responsables!

El productor de manzanas con certificación « Vergers écoresponsables » le abrirá las puertas de su finca para una inmersión en el mundo de las manzanas.

En el programa:

? Visita pedagógica del huerto comentada por el productor

? Recogida y venta gratuita de manzanas

? Fresco del huerto

? Juegos para niños

? Paseo en carruaje

? Animación musical con bandas

?? Mercado de productores locales

?? Food truck y degustación de productos

Una oportunidad única para

? Comprender los métodos de producción eco-responsables

??????? Disfrutar de una excursión familiar al aire libre

?? Participe en un acontecimiento nacional: conozca a los productores locales de manzanas

Sobre el evento

Este acto forma parte de la 15ª edición nacional de « Vergers Ouverts », coordinada por la Association Nationale Pommes Poires (ANPP), que reúne a cerca de 1.900 productores comprometidos con la calidad y el respeto al medio ambiente.

L’événement Verger Ouvert Troncens a été mis à jour le 2025-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65