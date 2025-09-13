Vergers Ouverts Les Vergers du Maine Allain Chaniers

Les Vergers du Maine Allain 15 route des Cèdres Chaniers Charente-Maritime

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Producteur de pommes écoresponsable, le domaine des Vergers du Maine Allain vous ouvre ses portes et les secrets de son verger ! Un moment de découverte et de plaisir nature. Une pause gourmande et conviviale en famille.

Les Vergers du Maine Allain 15 route des Cèdres Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 52 28 contact@maineallain.fr

English :

As an eco-responsible apple producer, the Vergers du Maine Allain estate opens its doors to you and reveals the secrets of its orchard! A moment of discovery and natural pleasure. A gourmet break for the whole family.

German :

Als umweltbewusster Apfelproduzent öffnet Ihnen die Domaine des Vergers du Maine Allain ihre Türen und die Geheimnisse ihres Obstgartens! Ein Moment der Entdeckung und des Naturgenusses. Eine gesellige Schlemmerpause für die ganze Familie.

Italiano :

Produttore di mele eco-responsabile, la tenuta Vergers du Maine Allain apre le porte e svela i segreti del suo frutteto! Un momento di scoperta e di piacere naturale. Una pausa golosa e familiare.

Espanol :

Productor de manzanas eco-responsable, la finca Vergers du Maine Allain le abre sus puertas y le desvela los secretos de su huerto Un momento de descubrimiento y placer natural. Una escapada gastronómica y familiar.

L’événement Vergers Ouverts Chaniers a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge