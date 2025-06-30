LAURA LAUNE – SALLE DE L’ETOILE Chateaurenard

LAURA LAUNE Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

DCRP EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS ET BE MORE KIND PRÉSENTE : : LAURA LAUNE1 h 40À partir de 14 ans.Après une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.RESERVATION PMR : etoile@chateaurenard.com

SALLE DE L’ETOILE 10 AVENUE LEO LAGRANGE 13160 Chateaurenard 13