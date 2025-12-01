Verino Boulogne-sur-Mer
Verino Boulogne-sur-Mer jeudi 11 décembre 2025.
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Ouverture des portes 19h00
Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77
