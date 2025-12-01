Verino Boulogne-sur-Mer

Verino Boulogne-sur-Mer jeudi 11 décembre 2025.

Verino

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Verino

Ouverture des portes 19h00

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Verino Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-02-04 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale