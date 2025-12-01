Verino Dole La Commanderie Dole

Verino Dole

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

RODÉO

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux. On fait du rodéo.

Le saviez-vous?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”. Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.

Textes Verino

En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher

Mise en scène Thibaut Evrard .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Verino Dole

German : Verino Dole

Italiano :

Espanol :

L’événement Verino Dole Dole a été mis à jour le 2025-02-21 par DOUBS TOURISME