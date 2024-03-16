VERINO – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

VERINO – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer jeudi 11 décembre 2025.

VERINO Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : VERINOVerino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.On fait du rodéo.Le saviez-vous?Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéos “Dis Donc Internet”.Textes : VerinoEn collaboration avec : Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher Mise en scène : Thibaut Evrard

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62