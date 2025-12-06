VERINO RODÉO Carcassonne

VERINO RODÉO Carcassonne samedi 6 décembre 2025.

VERINO RODÉO

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et ce n’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “ FOCUS ”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube, vous présente son nouveau spectacle « RODÉO ».

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo « Dis Donc Internet ».

Durée 1h30

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Verino once again explores the complexity of the tensions within us all. Anchored to the ground but with his feet in the void, he nimbly navigates his way through the turbulence of our times, trying to find some stability. And it’s not easy. Oh no? You don’t go for a ride on a spirited horse.

This is a rodeo.

Having sold out France’s finest venues with ? FOCUS? the comedian with 150 million views on Youtube, presents his new show « RODÉO ».

And as a bonus, every Friday, he’ll be filming his « Dis Donc Internet » videos in public.

Running time: 1h30

Verino erkundet erneut die Komplexität der Spannungen, die in uns herrschen. Mit dem Boden verankert, aber mit den Füßen in der Luft, navigiert er wendig und versucht, inmitten der Turbulenzen unserer Zeit ein wenig Stabilität zu finden. Und das ist nicht einfach. Ach was soll’s? Man reitet nicht auf einem feurigen Pferd.

Wir reiten Rodeo.

Nach ausverkauften Vorstellungen in den schönsten Sälen Frankreichs mit ? FOCUS?, präsentiert Ihnen der Komiker mit 150 Millionen Views auf Youtube seine neue Show « RODÉO ».

Und als Bonus gibt es jeden Freitag den öffentlichen Dreh seines Videos « Dis Donc Internet ».

Dauer: 1,5 Stunden

Verino esplora ancora una volta la complessità delle tensioni presenti in ognuno di noi. Ancorato a terra ma con i piedi nel vuoto, naviga con agilità nel tentativo di trovare una certa stabilità in mezzo alle turbolenze del nostro tempo. E non è facile. Oh no, non lo è? Non si va a fare una cavalcata su un cavallo vivace.

Questo è un rodeo.

Dopo aver fatto il tutto esaurito nei migliori locali della Francia con ? FOCUS? il comico con 150 milioni di visualizzazioni su YouTube presenta il suo nuovo spettacolo « RODÉO ».

E come bonus aggiuntivo, ogni venerdì girerà in pubblico i suoi video « Dis Donc Internet ».

Durata: 1h30

Verino explora una vez más la complejidad de las tensiones que todos llevamos dentro. Anclado a tierra pero con los pies en el vacío, navega con agilidad en un intento de encontrar cierta estabilidad en medio de las turbulencias de nuestro tiempo. Y no es fácil. ¿Ah, no? No se monta en un caballo brioso.

Es un rodeo.

Tras agotar las entradas de los mejores locales de Francia con ? FOCUS?, el cómico con 150 millones de visitas en YouTube, presenta su nuevo espectáculo « RODÉO ».

Y como extra, todos los viernes grabará en público sus vídeos « Dis Donc Internet ».

Duración: 1h30

