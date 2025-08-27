Verino : Rodéo Cité des Congrès Nantes

Verino : Rodéo Cité des Congrès Nantes jeudi 12 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 20:00 –

Gratuit : non 39 € / 44 € 39 € / 44 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/verino-rodeo.html Tout public

One man show Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol, mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.On fait du rodéo. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/verino-rodeo.html