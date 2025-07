Vérino – Rodéo Le Sabot d’Or Saint-Gilles

Vérino – Rodéo Le Sabot d’Or Saint-Gilles jeudi 2 avril 2026.

Vérino – Rodéo Le Sabot d’Or Saint-Gilles Jeudi 2 avril 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Normal 37 €, réduit 28 €, abonné 27 €, Sortir ! 4 €

Vérino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T22:30:00.000+02:00

1

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr https://linktr.ee/sabotdor35

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27