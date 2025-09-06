VÉRINO RODÉO Saint-Chinian

VÉRINO RODÉO Saint-Chinian jeudi 5 mars 2026.

VÉRINO RODÉO

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Vérino Rodéo

Nouveau spectacle !

Vérino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non…

On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux. On fait du rodéo.

Le saviez-vous ?

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec FOCUS, que nous avions eu le plaisir d’accueillir en Sud-Hérault, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, RODÉO.

Dès 12 ans

Durée 1h15 .

Saint-Chinian 34310 Hérault Occitanie

