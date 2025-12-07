Véritable Théâtre de Guignol rue Wilson Vichy

Véritable Théâtre de Guignol

rue Wilson Parc des Sources Vichy Allier

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-07 2025-12-21

Guignol revient avec ses saynètes pleines de vie, d’espièglerie et de magie, pour faire vibrer le cœur des enfants (et des plus grands) et réveiller leur imagination. Pièces de 30 min

rue Wilson Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Guignol returns with his playlets full of life, mischief and magic, to thrill the hearts of children (and adults) and awaken their imaginations. 30-minute plays

