Vérités alternatives, fake news et complotisme , et Introduction à la complexité du monde contemporain Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Vérités alternatives, fake news et complotisme , et Introduction à la complexité du monde contemporain

Lundi 13 octobre 2025 à partir de 16h et à partir de 18h. Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 20 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Qu’avons-nous fait de notre goût pour une connaissance et une pensée capable d’affronter les complexités du réel si chères à Edgar Morin ?

La Semaine de la Pop Philosophie, conçue en 2009 par Jacques Serrano, revient pour sa dix-septième édition avec une invitation à penser contre les courants réducteurs du simplisme et les séductions faciles du populisme. Plus qu’une thématique, c’est un impératif moral qui nous appelle à énoncer collectivement, avec des personnalités des mondes intellectuel, scientifique, artistique et politique, un éloge de la complexité.







Il est admis que nous vivons dans un monde toujours plus complexe. Pour autant, ou peut-être en contrepartie, un certain goût pour la simplification semble aujourd’hui l’emporter dans tous les domaines. On y prône le simple comme synonyme de clarté. Mieux la simplification serait un préalable à l’action. Il est vrai que la complexité appelle à la prudence, à la lenteur, voire au doute, quand d’autres s’appuient sur l’émotion, l’urgence et la certitude. Dans ces conditions, le simplisme amène presque fatalement au populisme.







A 16h Vérités alternatives, fake news et complotisme entre manipulation et croyance







Rencontre avec Julien Giry, politiste, et Séverine Falkowicz, psychologue, suivi d’un échange avec une journaliste à la Provence.









A 18h Introduction à la complexité du monde contemporain «





Une proposition de la Fondation Edgar Morin.

Lecture participative d’Introduction à la pensée complexe, d’Edgar Morin, avec Fausto Fraisopi, philosophe, titulaire de la Chaire d’excellence Transdisciplinarité et Complexité à l’AMU, Christopher Yggdre, curateur et délégué général de la Fondation Edgar Morin, Jean-Marc Loubet, éditeur et collaborateur personnel d’Edgar Morin. .

Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 20 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur popphilosophie@gmail.com

English :

What have we done with our taste for « knowledge and thought capable of confronting the complexities of reality », so dear to Edgar Morin?

German :

Was haben wir aus unserer Vorliebe für « ein Wissen und ein Denken, das in der Lage ist, sich der Komplexität der Wirklichkeit zu stellen », die Edgar Morin so sehr am Herzen liegt, gemacht?

Italiano :

Che ne abbiamo fatto del gusto per « un sapere e un pensiero capaci di confrontarsi con la complessità del reale », tanto caro a Edgar Morin?

Espanol :

¿Qué hemos hecho con nuestro gusto por « el conocimiento y el pensamiento capaces de afrontar las complejidades de la realidad », tan querido por Edgar Morin?

