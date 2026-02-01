Verlaine Comedy Club au Fox Coffee Le Fox Coffee Metz

Verlaine Comedy Club au Fox Coffee

Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03

Chers amis du Fox ! Nous sommes heureux de vous proposer une série de 6 dates en toute intimité au cœur de notre Coffee-Shop pour un plongeon dans l’humour !

Des soirées uniques dans l’univers décalé du Verlaine Comedy Club. Alors, ne perdez pas une minute et réservez dès maintenant votre place !

Verlaine Comedy Club Créé en Octobre 2024 par Mohamed (Mister Brun), Alex (La meute) et Josselin (Joss), 3 humoristes et improvisateurs de La Fabrique, le Verlaine Comedy Club est un plateau d’humour qui a déjà séduit des centaines de spectateurs sur Metz. Et pour fêter l’année 2026, les trois artistes posent leurs valises au Fox ! Tous les premiers vendredis du mois venez (re)découvrir ce trio décapant entouré à chaque édition d’humoristes aux univers aussi variés que tordants avec un objectif clair Vous arrachez des sourires, muscler vos zygomatiques et provoquez des fous rires !Tout public

0 .

Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear friends of the Fox! We’re delighted to offer you a series of 6 intimate dates in the heart of our Coffee-Shop for a dip in humour!

Unique evenings in the offbeat world of the Verlaine Comedy Club. So don’t waste a minute and reserve your place now!

Verlaine Comedy Club: Created in October 2024 by Mohamed (Mister Brun), Alex (La meute) and Josselin (Joss), 3 comedians and improvisers from La Fabrique, the Verlaine Comedy Club is a comedy club that has already won over hundreds of spectators in Metz. And to celebrate the year 2026, the three artists are setting up shop at the Fox! Every first Friday of the month, come and (re)discover this scathing trio, surrounded by comedians from universes as varied as they are hilarious, with a clear objective: to wring smiles from your faces, strengthen your zygomatic muscles and provoke giggles!

L’événement Verlaine Comedy Club au Fox Coffee Metz a été mis à jour le 2026-01-30 par AGENCE INSPIRE METZ