VERMOTH BALKABAR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Formé à Nantes, ce quatuor de trentenaires bercé par le métal des années 90 et 2000 puise sa force et son énergie à travers sa bonne humeur.Distorsion lourde, voix rocailleuse et déraillée, riffs denses, cette bande de potes affectionne particulièrement les variations de rythme et le groove.Inspiré de trash, de hardcore ou encore de stoner voir de grunge, Vermoth a arrangé ses préférences à sa sauce pour vous faire headbanger!FacebookInstaBandcamp

BALKABAR Nantes 44000