Vermoyal s’invite en Polynésie Saint-Pierre-du-Champ

Vermoyal s’invite en Polynésie

Vermoyal Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-20 12:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

C’est la fête à Vermoyal, et il y règne comme un air de Polynésie…

Profitez d’un repas à midi sur réservation, et de jeux et animations l’après-midi.

Vermoyal Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 00

English :

It’s party time in Vermoyal, and there’s an air of Polynesia about it…

Enjoy a meal at lunchtime (reservation required), and games and entertainment in the afternoon.

German :

In Vermoyal wird gefeiert, und es herrscht ein Hauch von Polynesien…

Genießen Sie ein Mittagessen mit Reservierung und Spiele und Animationen am Nachmittag.

Italiano :

A Vermoyal è tempo di feste e si respira un’aria di Polinesia…

Pranzo su prenotazione, giochi e animazione nel pomeriggio.

Espanol :

Es tiempo de fiesta en Vermoyal, y se respira un aire de Polinesia…

Disfrute de una comida al mediodía (previa reserva) y de juegos y entretenimiento por la tarde.

