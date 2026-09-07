Vernègues au temps du 13ème siècle, Vernègues, Cazan

Informations pratiques

Vernègues au temps du 13ème siècle 19 et 20 septembre Vernègues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vernègues au 13ème siècle : Jeux pour enfants, échoppes médiévales avec notamment :

– création de bijoux

– fabrication de pain

– atelier de vannerie

Et restauration sur place avec de nombreuses échoppes différente.

Vernègues Prieuré, chemin du cimetière, 13116 Vernègues Cazan 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 08 64 18 45 Prieuré restauré, échoppes médiévales, exposition, conférence. Parking

Vernègues au 13ème siècle: exposition, visites guidées, échoppes médiévales, restauration sur place.

©Association l’épée d’Amboliacense