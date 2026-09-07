Vernègues au temps du 13ème siècle, Vernègues, Cazan
samedi 19 septembre 2026 · Vernègues · Cazan
Informations pratiques
Vernègues au temps du 13ème siècle 19 et 20 septembre Vernègues Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vernègues au 13ème siècle : Jeux pour enfants, échoppes médiévales avec notamment :
– création de bijoux
– fabrication de pain
– atelier de vannerie
Et restauration sur place avec de nombreuses échoppes différente.
Vernègues Prieuré, chemin du cimetière, 13116 Vernègues Cazan 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 08 64 18 45 Prieuré restauré, échoppes médiévales, exposition, conférence. Parking
Vernègues au 13ème siècle: exposition, visites guidées, échoppes médiévales, restauration sur place.
©Association l’épée d’Amboliacense