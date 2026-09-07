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AGENDA · Cazan

Vernègues au temps du 13ème siècle, Vernègues, Cazan

samedi 19 septembre 2026 · Vernègues · Cazan

Vernègues au temps du 13ème siècle, Vernègues, Cazan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vernègues
Adresse
Prieuré, chemin du cimetière, 13116 Vernègues
Ville
13116 Cazan
Département
Bouches-du-Rhône

Vernègues au temps du 13ème siècle 19 et 20 septembre Vernègues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vernègues au 13ème siècle : Jeux pour enfants, échoppes médiévales avec notamment :
– création de bijoux
– fabrication de pain
– atelier de vannerie
Et restauration sur place avec de nombreuses échoppes différente.

Vernègues Prieuré, chemin du cimetière, 13116 Vernègues Cazan 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 08 64 18 45 Prieuré restauré, échoppes médiévales, exposition, conférence. Parking
Vernègues au 13ème siècle: exposition, visites guidées, échoppes médiévales, restauration sur place.

©Association l’épée d’Amboliacense