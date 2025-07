Vernègues balance du son ! rue Alpilles Lubéron Vernègues

Samedi 5 juillet 2025 à partir de 19h. rue Alpilles Lubéron Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Retrouvez-nous pour une soirée DJ set explosive animée par DJ MAN !

La Mairie de Vernègues, le Café communal et l’OMSCS veulent faire vibrer Vernègues !

Ainsi, ce samedi 5 juillet, ils vous proposent une soirée DJ set en plein air, animée par DJ MAN.

Dress code soirée blanche ! Sortez vos plus belles tenues… blanches !

Buvette et restauration disponibles sur place. .

rue Alpilles Lubéron Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com

English :

Join us to this festive evening !

German :

Treffen Sie sich mit uns zu einem explosiven DJ-Set-Abend, der von DJ MAN moderiert wird!

Italiano :

Unitevi a noi per un esplosivo DJ set condotto da DJ MAN!

Espanol :

Únete a nosotros para disfrutar de un DJ set explosivo presentado por DJ MAN

