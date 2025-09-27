Vernis apéro créatif Lichères-près-Aigremont

Vernis apéro créatif

1 Place de la Mairie Lichères-près-Aigremont Yonne

Les toiles s’animent, les couleurs s’éveillent…

La 3ème édition se prépare et la maison s’ouvre à vous…

Entre couleurs, romantisme et voyage, venez découvrir la nouvelle collection, partagez un instant de douceur autour de saveurs créoles ou d’une boisson chaude.

Et cette édition, laissez aussi parler votre créativité vous pourrez donner vie à votre propre œuvre en toute simplicité.

Vous êtes attendus avec joie pour célébrer ensemble l’art et l’amitié. .

