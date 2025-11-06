Vernissage · exposition breaking free Lieven de Boeck Tours
Vernissage · exposition breaking free Lieven de Boeck Tours jeudi 6 novembre 2025.
Vernissage · exposition breaking free Lieven de Boeck
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-11-06 20:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Vernissage de l’exposition breaking free de l’artiste Lieven de Boeck dans la nef du CCC OD.
Commissariat Isabelle Reiher
Vernissage de l’exposition breaking free de l’artiste Lieven de Boeck dans la nef du CCC OD.
Commissariat Isabelle Reiher .
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Opening of the exhibition breaking free by artist Lieven de Boeck in the nave of the CCC OD.
Curated by Isabelle Reiher
German :
Vernissage der Ausstellung breaking free des Künstlers Lieven de Boeck im Kirchenschiff des CCC OD.
Kuratorin: Isabelle Reiher
Italiano :
Inaugurazione della mostra breaking free dell’artista Lieven de Boeck nella navata del CCC OD.
A cura di Isabelle Reiher
Espanol :
Inauguración de la exposición breaking free del artista Lieven de Boeck en la nave del CCC OD.
Comisariada por Isabelle Reiher
L’événement Vernissage · exposition breaking free Lieven de Boeck Tours a été mis à jour le 2025-10-18 par ADT 37