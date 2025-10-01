Vernissage · exposition ciel cellophane Paul Pouvreau Tours
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01 20:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Vernissage de l’exposition ciel cellophane de l’artiste Paul Pouvreau dans les galeries transparentes du CCC OD.
accès libre · gratuit
Commissariat Anne-Laure Chamboissier
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Opening of artist Paul Pouvreau?s exhibition ciel cellophane in the transparent galleries of CCC OD.
free admission
Curated by Anne-Laure Chamboissier
German :
Vernissage der Ausstellung ciel cellophane des Künstlers Paul Pouvreau in den transparenten Galerien des CCC OD.
freier Zugang kostenlos
Kuratorin: Anne-Laure Chamboissier
Italiano :
Inaugurazione della mostra Ciel Cellophane dell’artista Paul Pouvreau nelle gallerie trasparenti del CCC OD.
accesso libero
A cura di Anne-Laure Chamboissier
Espanol :
Inauguración de la exposición ciel cellophane del artista Paul Pouvreau en las galerías transparentes del CCC OD.
acceso libre
Comisariada por Anne-Laure Chamboissier
