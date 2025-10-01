Vernissage · exposition ciel cellophane Paul Pouvreau Tours

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-01 20:00:00

2025-10-01

Vernissage de l’exposition ciel cellophane de l’artiste Paul Pouvreau dans les galeries transparentes du CCC OD.

accès libre · gratuit

Commissariat Anne-Laure Chamboissier

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Opening of artist Paul Pouvreau?s exhibition ciel cellophane in the transparent galleries of CCC OD.

free admission

Curated by Anne-Laure Chamboissier

German :

Vernissage der Ausstellung ciel cellophane des Künstlers Paul Pouvreau in den transparenten Galerien des CCC OD.

freier Zugang kostenlos

Kuratorin: Anne-Laure Chamboissier

Italiano :

Inaugurazione della mostra Ciel Cellophane dell’artista Paul Pouvreau nelle gallerie trasparenti del CCC OD.

accesso libero

A cura di Anne-Laure Chamboissier

Espanol :

Inauguración de la exposición ciel cellophane del artista Paul Pouvreau en las galerías transparentes del CCC OD.

acceso libre

Comisariada por Anne-Laure Chamboissier

