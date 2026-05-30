À propos de l’exposition

Aujourd’hui, 1 femme sur 3 meurt chaque année d’une maladie cardiovasculaire. Pourtant, ces maladies continuent d’être perçues comme majoritairement masculines. Les symptômes spécifiques aux femmes restent encore peu connus, minimisés ou ignorés.

En partenariat avec le centre médical Cardiosphère, la photographe Maggy Dago vous invite au vernissage conversation de Femme Fatale, une série photographique autour de la santé des femmes et des maladies cardiovasculaires.

Empruntant les codes des magazines féminins, l’exposition interroge les représentations du corps féminin, les récits intimes et les enjeux de prévention.

Au programme

Le vernissage prendra la forme d’une conversation ouverte autour de la santé des femmes, des maladies cardiovasculaires et des récits qui entourent leur prise en charge.

Entrée gratuite sur inscription.

Une exposition photographique autour de la santé des femmes et des maladies cardiovasculaires.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00

Centre médical CARDIOSPHERE IVRY 2, impasse des Hautes Bornes 94200 Ivry-sur-Seine

https://www.eventbrite.co.uk/e/vernissage-de-femme-fatale-exposition-photographique-tickets-1990351278252



Afficher la carte du lieu Centre médical CARDIOSPHERE IVRY et trouvez le meilleur itinéraire

