Vernissage · là où les organes oragent

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Vernissage de l’exposition personnelle du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.

Vernissage de l’exposition personnelle du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.

Lauréates du Prix Mécénat Touraine Entreprises, Laura Bottereau & Marine Fiquet investissent les galeries du CCC OD avec leur exposition Là où les organes oragent, interrogeant la figure des Vénus anatomiques et explorant l’idée de corps-catastrophe . .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Opening of the solo exhibition by artist duo Laura Bottereau & Marine Fiquet.

L’événement Vernissage · là où les organes oragent Tours a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 37