Vernissage · là où les organes oragent Tours
Vernissage · là où les organes oragent Tours jeudi 2 avril 2026.
Vernissage · là où les organes oragent
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Vernissage de l’exposition personnelle du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.
Vernissage de l’exposition personnelle du duo d’artistes Laura Bottereau & Marine Fiquet.
Lauréates du Prix Mécénat Touraine Entreprises, Laura Bottereau & Marine Fiquet investissent les galeries du CCC OD avec leur exposition Là où les organes oragent, interrogeant la figure des Vénus anatomiques et explorant l’idée de corps-catastrophe . .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
Opening of the solo exhibition by artist duo Laura Bottereau & Marine Fiquet.
L’événement Vernissage · là où les organes oragent Tours a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 37