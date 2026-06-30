Vernissage · lidée des corps célestes Tours
jeudi 9 juillet 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Vernissage · lidée des corps célestes
1 Parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez en avant-première l’exposition collective L’idée des corps célestes .
Attila Csörgö • Marc Fornes • Jeppe Hein • Žilvinas Kempinas • Jaume Plensa • Valerie Snobeck • Francisco Tropa • Hema Upadhyay
En 2026, dans le cadre du programme régional consacré à Alexander Calder, le CCC OD choisit de développer une programmation de préfiguration qui encourage à examiner la permanence des principes de création de l’artiste états-unien au sein des pratiques contemporaines.
Son atelier de Saché, devenu en 1989 un lieu dédié à des résidences de création, a accueilli au fil des années plus de soixante-dix artistes parmi lesquels nous avons identifié certaines personnalités et surtout certaines pratiques qui nous ont semblé faire écho de manière pertinente aux expérimentations renouvelées de l’artiste.
accès libre · gratuit .
1 Parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
Get a sneak peek at the group exhibition “The Idea of Celestial Bodies.”
L’événement Vernissage · lidée des corps célestes Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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