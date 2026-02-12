Vernissage · soeur de jour · Eleonore False Tours

Vernissage · soeur de jour · Eleonore False

Jeudi 2026-03-05 18:00:00

2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

Vernissage de l’exposition de l’artiste Éléonore False dans la galerie blanche du CCC OD.

Éléonore False investit le vaste espace de la galerie blanche du CCC OD avec une installation textile monumentale inspirée d’un plateau d’assemblage servant habituellement à agencer les perles d’un bijou qu’elle utilise comme écrin pour y disposer des oeuvres de différents médiums de grandes tapisseries suspendues, une installation hybride associant image photographique, sculpture et musique, ou encore des colliers en céramique à l’échelle démultipliée. .

English :

Opening of artist Éléonore False?s exhibition in CCC OD?s white gallery.

