VERNISSAGE 27 Février 2026 – « Pursuing the sublime » par Yutaka Nakata – Choreography in Photography 27 février – 29 mai Albedo Kitchen Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

[PURSUING THE SUBLIME – EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE]

VERNISSAGE à partir de 18h

accompagné de la performance chorégraphique

“Dripping through falling edges” en duo avec Céline Maufroid

PURSUING THE SUBLIME

Visible du 28 février au 29 mai 2026

En tant que danseur contemporain, chorégraphe et photographe cherchant à immortaliser les artistes, Yutaka Nakata souhaite exprimer leur art au-delà de la scène. C’est dans cette intention qu’il a commencé à photographier des danseurs dans leur environnement naturel mais travaillé, en suivant les mouvements de ceux qui vivent la danse comme un mouvement sans véritable déclaration. C’est ainsi que tout a commencé.

“Au fur et à mesure que je prenais des photos, j’ai réalisé qu’il n’y avait vraiment pas de réponses. La présence d’un danseur en tant qu’artiste s’apparente presque à la lecture d’un Koan.”

Cette série, intitulée Pursuing the sublime, capture leurs émotions et leurs pensées intérieures, traduites à travers sa propre sensibilité artistique : Choreography in Photography.

27 février 2026 – 18h00

Albedo Kitchen

️ 222 rue Léon Gambetta, 59000, LILLE

A l’occasion du vernissage, Yutaka Nakata, accompagné en duo de la danseuse Céline Maufroid, présentera la performance chorégraphique DRIPPING THROUGH FALLING EDGES.

La goutte nettoie notre âme, qu’il s’agisse d’une larme ou d’une goutte d’eau. « Nettoyer », l’âme ou le corps, est une libération essentielle à notre quotidien.

L’idée de cette création est de partager la façon dont nous pouvons prendre plaisir à nous débarrasser des choses. Lâcher prise, se détacher de nombreux environnements dont nous n’avons pas besoin mais que nous convoitons auparavant.

L’exposition photographique sera également accompagnée d’une projection de vidéos choréographiques : The Third Breath, collaboration avecle compositeur Aleksi Aubry-Carlson et le peintre-performer Yon Costes réalisée par Jonathan Mandel; le documentaire VISIONS(S) Yutaka Nakata réalisé par Antoine Boutignon. Et les vidéos réalisées par Yutaka Nakata: ANICCA avec Chinatsu Kosakatani; Dripping through falling edges avec Céline Maufroid et Edwin Le Goallec; Sealed Ray avec Fanny Alton.

