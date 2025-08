Vernissage à la Bell Galerie Atelier Rue de l’église Albas

Vernissage à la Bell Galerie Atelier Rue de l’église Albas jeudi 7 août 2025.

Vernissage à la Bell Galerie Atelier

Rue de l’église Bell Galerie Atelier Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

La Bell Galerie est un espace ouvert aux artistes locaux désireux de partager leur travail avec les autres.

Elle met en lumière leur savoir-faire dans un esprit bienveillant et accueillant.

Le 7 août à lieu l’inauguration officielle de la galerie avec vernissage, apéro et musique.

Artistes exposants:

Benjamin Réze: peintures, acryliques sur toile

Orlane Zavaroni: céramiques

Lesley Powell: peintures, sculptures

Cécile Plessis: photographies

Judith Hill-Smith: peintures, huiles sur toile .

Rue de l’église Bell Galerie Atelier Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com

English :

The Bell Galerie is a space open to local artists wishing to share their work with others.

It showcases their expertise in a warm and welcoming spirit.

The official opening of the gallery takes place on August 7, with a vernissage, aperitif and music.

German :

Die Bell Galerie ist ein offener Raum für lokale Künstler, die ihre Arbeit mit anderen teilen möchten.

Sie stellt ihr Können in einem wohlwollenden und gastfreundlichen Geist ins Rampenlicht.

Am 7. August findet die offizielle Eröffnung der Galerie mit Vernissage, Aperitif und Musik statt.

Italiano :

La Bell Galerie è uno spazio aperto agli artisti locali che desiderano condividere il proprio lavoro con altri.

Mette in mostra le loro capacità in un’atmosfera amichevole e accogliente.

L’inaugurazione ufficiale della galleria avrà luogo il 7 agosto, con un vernissage, bevande e musica.

Espanol :

La Bell Galerie es un espacio abierto a los artistas locales que desean compartir su trabajo con los demás.

Muestra sus habilidades en un ambiente agradable y acogedor.

La inauguración oficial de la galería tendrá lugar el 7 de agosto, con vernissage, bebidas y música.

L’événement Vernissage à la Bell Galerie Atelier Albas a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Cahors Vallée du Lot