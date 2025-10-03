Vernissage à la Bell Galerie Atelier Albas

Vernissage à la Bell Galerie Atelier Albas vendredi 3 octobre 2025.

Rue de l’église Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:00:00

La Bell Galerie est un espace ouvert aux artistes locaux désireux de partager leur travail avec les autres.

Elle met en lumière leur savoir-faire dans un esprit bienveillant et accueillant.

Vernissage de l’exposition des artistes François Hugard, Mie Beauvillain et Magali Castellon, tableaux, sculpture, céramiste.

Rue de l’église Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com

English :

The Bell Galerie is a space open to local artists wishing to share their work with others.

It showcases their know-how in a friendly, welcoming spirit.

Opening of the exhibition by artists François Hugard, Mie Beauvillain and Magali Castellon, paintings, sculpture and ceramics.

German :

Die Bell Galerie ist ein offener Raum für lokale Künstler, die ihre Arbeit mit anderen teilen möchten.

Sie stellt ihr Know-how in einem wohlwollenden und gastfreundlichen Geist ins Rampenlicht.

Vernissage der Ausstellung der Künstler François Hugard, Mie Beauvillain und Magali Castellon, Bilder, Skulptur, Keramikerin.

Italiano :

La Bell Galerie è uno spazio aperto agli artisti locali che desiderano condividere il proprio lavoro con altri.

Mette in mostra le loro capacità in un’atmosfera amichevole e accogliente.

Inaugurazione della mostra degli artisti François Hugard, Mie Beauvillain e Magali Castellon, dipinti, sculture e ceramiche.

Espanol :

La Bell Galerie es un espacio abierto a los artistas locales que desean compartir su trabajo con los demás.

Muestra sus habilidades en un ambiente agradable y acogedor.

Inauguración de la exposición de los artistas François Hugard, Mie Beauvillain y Magali Castellon, pintura, escultura y cerámica.

