Vernissage à la boutique du domaine Terres Blanches Jeudi 26 juin 2025 le jeudi à partir de 19h. Route de Cavaillon RD99 Domaine des Terres Blanches Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-06-26 19:00:00

Participez au vernissage des oeuvres de Poemu le 26 juin à 19h à la boutique du domaine des Terres Blanches à Saint-Rémy-de-Provence !

Découvrez les oeuvres de Poemu au vernissage le 26 juin à 19h à la boutique du domaine des Terres Blanches à Saint-Rémy-de-Provence !

Laissez-vous emporter par l’univers sensible et poétique de Poemu

Rencontre avec l’artiste, verre à la main !! .

Route de Cavaillon RD99 Domaine des Terres Blanches

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 66 info@terresblanches.com

English :

Come along to the preview of Poemu’s work on 26 June at 7pm at the Terres Blanches estate shop in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie an der Vernissage von Poemus Werken am 26. Juni um 19 Uhr in der Boutique der Domaine des Terres Blanches in Saint-Rémy-de-Provence teil!

Italiano :

Partecipate all’anteprima dell’opera di Poemu il 26 giugno alle 19.00 presso il negozio della tenuta Terres Blanches a Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Asista al preestreno de la obra de Poemu el 26 de junio a las 19.00 horas en la tienda de la finca Terres Blanches, en Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Vernissage à la boutique du domaine Terres Blanches Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles