Vernissage à la librairie « LA RENCONTRE » Librairie La Rencontre Rennes Vendredi 5 décembre, 18h00

Nouvelle exposition de photographies dans la librairie !

Du 25 novembre 2025 au 4 janvier 2026, Alexandre ROUGEOT expose quelques images de RETROPOLIS. Argentique et numérique. Photographies de rue.

Différents formats pour la librairie.

Tirage Fineart 18cm / 24cm : 29€

Tirage 13cm / 18cm Fineart : 5€

Le livre RETROPOLIS en édition numérotée : 29€

Venez nombreux au vernissage !

Début : 2025-12-05T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T22:00:00.000+01:00

librairielarencontre@gmail.com

Librairie La Rencontre 8 rue Georges Charpak, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine