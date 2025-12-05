Vernissage à la librairie « LA RENCONTRE » Librairie La Rencontre Rennes
Vernissage à la librairie « LA RENCONTRE » Librairie La Rencontre Rennes Vendredi 5 décembre, 18h00
Nouvelle exposition de photographies dans la librairie !
Du 25 novembre 2025 au 4 janvier 2026, Alexandre ROUGEOT expose quelques images de RETROPOLIS. Argentique et numérique. Photographies de rue.
Différents formats pour la librairie.
Tirage Fineart 18cm / 24cm : 29€
Tirage 13cm / 18cm Fineart : 5€
Le livre RETROPOLIS en édition numérotée : 29€
Venez nombreux au vernissage !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-05T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T22:00:00.000+01:00
librairielarencontre@gmail.com
Librairie La Rencontre 8 rue Georges Charpak, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine