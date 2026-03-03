Vernissage à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil

Vernissage à l’Art en Partage

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en, Partage organise le vernissage des artistes Maryse Fragé et Sylvie Botteau.

Maryse est une artiste du travail du verre (fusionné, vitrail et perles) et Sylvie de l’art abstrait en acrylique, avec prolongation numérique d’un tableau. .

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage à l’Art en Partage

L’événement Vernissage à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Médoc-Vignoble